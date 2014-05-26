Дипломат: дружественное отношение Европарламента к Украине останется неизменным

Потенциальное воздействие этих сил преувеличено, они не будут способны влиять на четкую позицию Европарламента относительно европейских перспектив Украины.

Сейчас, как заявил Богдан Яременко, для европейского вектора Украины значительно важнее насколько быстро мы сможем победить террористов, начать действенную борьбу с коррупцией, провести экономические реформы, реформу правовой системы, укреплять демократические институты. Именно эти составляющие будут определяющими при решении вопроса о членстве Украины в ЕС, отметил дипломат.

Справка:

Благотворительный фонд “Майдан иностранных дел” предлагает украинцам и мировые профессиональный взгляд на внешнюю политику Украины - адекватные, понятные, эффективные, основанные на незыблемости прав человека и рациональному интересы граждан, бизнеса, общества и государства формы и направления международной деятельности.

Создание благотворительного фонда “Майдан иностранных дел” было инициировано украинскими дипломатами в январе 2014 года. Председателем правления Фонда является Богдан Яременко, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле и по совместительству представитель Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (2010-2013 гг.). В состав Наблюдательного совета Фонда входят Андрей Клименко, директор Таврического института регионального развития, Татьяна Силина, журналист-международник, обозреватель, еженедельник "Зеркало недели", Александр Черненко, председатель "Комитет избирателей Украины".