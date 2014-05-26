КИУ: мэром Херсона избран представитель "Батькивщины" Миколаенко

Как сообщили в Херсонском областном отделении КИУ, в городе уже обработаны 90% протоколов. По результатам подсчетов секретарь Херсонского горсовета, в исполняющий обязанности мэра Владимир Миколаенко набрал 35,95% голосов (42226 избирателей).

Читайте такжеМэр Херсона обвинил депутатов горсовета от ПР в попытке устроить в городе "крымский сценарий"

На втором месте местный предприниматель Игорь Семенчев - 12,74% голосов (14963 избирателей). За ним идут: Вячеслав Яременко - 12,55% голосов (14737 избирателей), Владлен Гирин - 9,72% голосов (11409 избирателей), Алексей Урсуленко - 8,87% голосов (10417 избирателей ), Станислав Путилов - 7,98% голоса (9372 избирателей), Зоя Бережная - 5,59% голос (6561 избирателей ).

Также в сообщении отмечается, что в Днепровском районе будут пересчитаны результаты голосования на одном из спецучастков, так как 30% проголосовавших там, не имели права голосовать.