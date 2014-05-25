Порошенко и Кличко проголосовали на выборах

13:20, 25 мая 2014
Политика
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Кандидат на пост президента Украины Петр Порошенко проголосовал на выборах в Киеве в Доме офицеров. Также проголосовал его соратник Виталий Кличко.

Приход Порошенко на участок практически заблокировал его работу / фото REUTERS

На избирательном участке собралось несколько сот журналистов, фактически заблокировав голосование.

Отдать голос за президента Украины кандидат пришел вместе с супругой / фото REUTERS

На вопрос, куда будет первый его визит, в Москву или у Европу, Петр Порошенко ответил: «На Донбасс». Кроме этого кандидат выразил надежду, что «выборы пройдут в один тур».

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На вопрос о возможности встречи с президентом России Владимиром Путиным Петр Порошенко ответил: "Безусловно, Россия – наш сосед. Говорить о стабильности без диалога с Россией невозможно".

Вместе с тем, он сказал, что не признает Крым частью России. "По Крыму ситуация очень четкая: Крым был, есть и будет украинским. И нет аргументов признать (его аннексию)", - сказал кандидат в президенты. Он сообщил, что будет создано Министерство по делам Крыма, которое будет сфокусировано на вопросах его возвращения путем международных документов, защиты украинских граждан, а также обустройства беженцев из Крыма.

Петр Порошенко пришел голосовать вместе с супругой и четырьмя детьми.

Кроме того в избирательном округе №219 проголосовал кандидат на пост киевского городского председателя, лидер УДАРа Виталий Кличко.

Виталий Кличко пришел голосовать с братом и своей супругой / фото REUTERS

Голосовать он пришел вместе с супругой и братом Владимиром.

Они выстояли в очереди за бюллетенями на своем избирательном участке.

"Сегодня большой день для Украины и ее европейской перспективы", – заявил Виталий Кличко.

Напомним, ранее на выборах президента проголосовали кандидаты Юлия Тимошенко и Олег Ляшко.

Виталий Кличко на выборах президента поддержал кандидатуру Порошенко / фото REUTERS

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