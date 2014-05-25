Избирательные участки в Донецке закрыты - СМИ

08:58, 25 мая 2014
Политика
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По информации СМИ, избирательные участки в Донецке закрыты.

Фото: Новости Донбасса

Об этом сообщают журналисты "Новости Донбасса", которые сейчас обходят помещения, где находятся избирательные участки.

Донецкая областная организация "КВУ" сообщает, что по состоянию на 8 утра в Донецке и Горловке не открылись участки.

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