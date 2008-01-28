Симоненко придумал ответный ход

Компартия будет инициировать отставку Арсения Яценюка с должности главы Верховной Рады, если коалиция начнет принимать решения за пределами сессионного зала парламента.

Об этом заявил лидер КПУ Петр Симоненко в воскресенье в Полтаве, сообщает пресс-служба партии.

"Если коалиция прибегнет к силовым сценариям решения парламентского кризиса и начнет принимать решения за пределами сессионного зала, а такие заявления с их стороны уже звучат, то фракция коммунистов будет инициировать вопрос об отставке Арсения Яценюка с должности главы Верховной Рады и будет действовать в соответствии с Конституцией Украины", - сказал он.

"Если коалиция пойдет на реализацию такого силового варианта, то мы будем настаивать, чтобы фракции, которые не вошли в коалицию, избрали временный президиум Верховной Рады и согласно Конституции работали в сессионном зале парламента", - прибавил Симоненко.

Он также высказал мнение, что Яценюк, не закрыв 25-го января первую сессию Верховной Рады, нарушил постановление и все нормы регламента. "В понедельник 28-го января на заседании Согласительного Совета я буду требовать закрытия сессии согласно нормам регламента. Это может состояться во вторник", - сказал Симоненко.

Как сообщалось, заместитель руководителя фракции НУ-НС Тарас Стецькив не исключил, что коалиция обратится к "силовому варианту" разблокирования работы ВР и будет принимать решения за пределами сессионного зала.

Украинская правда