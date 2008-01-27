Коалиция может прибегнуть к силовому варианту

Народный депутат Украины, заместитель руководителя фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Тарас СТЕЦЬКИВ выразил предположение, что парламентское большинство может прибегнуть к силовому варианту, чтобы открыть сессию Верховной Рады и помочь спикеру ее проводить.

Такое мнение он выразил в эфире радио «Свобода».

«У нас в регламенте записано, что заседания Верховной Рады проводятся в помещении на улице Грушевского, 5, а это помещение не только самой Верховной Рады, в конце концов, есть другие помещения по этому самому адресу, то есть варианты есть», – уточнил он.

Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что «регионалы» понимают - блокировать работу Верховной Рады до бесконечности невозможно.

“Партия регионов должна понимать, что долго ездить на теме НАТО или анти-НАТО нельзя, поскольку что в любом случае их блокировка ничего не дает – письмо в Брюссель пошло, и все равно на Бухарестском саммите в апреле оно будет рассматриваться”, – прибавил он.

По его убеждению, коалиции нужно до 5 февраля “очень серьезно провести разговор с Президентом Украины и с Секретариатом Президента”. “Если оппозиция столкнется с консолидированной и объединенной позицией коалиции, то она пятого числа придет в зал и будет работать”, - считает Т.СТЕЦЬКИВ.

Он также выразил мнение, что в действительности оппозиция блокирует работу Верховной Рады из-за желания создать широкую коалицию.

"Мне кажется, что Партия регионов не потеряла надежды на широкую коалицию. Партия регионов себя ведет так только тому, что по ее мнению, по мнению ее идеологов или ее кормчих – этой блокировкой показать украинскому обществу, что демократическая коалиция не работает", - считает Т.СТЕЦЬКИВ.

Он напомнил, что формально основанием для блокировки Партией регионов парламентских заседаний стало то, что спикер парламента подписал так называемое «Письмо трех», то есть обращение о присоединении к плану действий относительно членства. По его убеждению, “в действительности подпись А.ЯЦЕНЮКА была совсем не нужна”. “Нигде, ни в каких документах НАТО, ни в каких переговорных процедурах не требовалось от украинской стороны, если она хочет присоединиться к плану действий относительно членства, чтобы их подписывал спикер”, - объяснил Т.СТЕЦЬКИВ.

“Но, с другой стороны, мне кажется, что Партия регионов, даже если бы не было этого момента, она нашла бы другой повод для блокировки”, - прибавил он.