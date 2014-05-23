В Горловке неизвестные похитили дочь бизнесмена: требовали выкуп и адреса состоятельных горожан - СМИ

В Горловке более суток трое неизвестных лиц продержали в плену 29-летнюю дочь местного предпринимателя, требуя у родителей выкуп в размере $150 тысяч. Ей удалось спастись, самостоятельно выбравшись из заброшенного дома в Калиновке, но похитители все время выпытывали у нее адреса и фамилии других состоятельных горловчан, сообщает Gorlovka.ua.

Как рассказала изданию мама девушки, возвращаясь домой, дочь по традиции оставила автомобиль на стоянке в жилмассиве Солнечный, а уже через несколько метров подъехала машина и трое в масках затолкнули ее вовнутрь. Затем на телефонный номер матери поступил звонок с предложением о выкупе.

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Дочь рассказала ей, что похитителями были трое человек, один из них кавказской национальности. После того как в городе начались массовые проверки, преступники испугались, связали глаза и руки девушке и отвезли ее в заброшенный дом в Калиновке.

«Ей чудом удалось развязаться. Каким-то предметом разбила окно и вылезла из дома. На улице повстречался мужчина, с телефона которого на набрала меня и мы быстро приехали», - добавила мама похищенной.

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За время нахождения в плену над дочерью не издевались: остались только царапины на лице и коленях. При этом у нее интересовались фамилиями и именами других состоятельных людей в городе, которые могут стать следующими жертвами преступников.