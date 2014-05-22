В Лисичанске боевики "ввели" военное положение и заблокировали мост на въезде в город

В Лисичанске представители террористической организации «Луганская народная республика» полностью заблокировали мост и остановили движение транспорта в районе «Водной станции».

Как сообщает луганский интернет-ресурс "0642", по словам очевидцев, мост перегорожен грузовой техникой, а на его въезде, со стороны Северодонецка, лежат спиленные деревья. Таким образом, попасть в город, можно только через мост, который расположен в районе завода «Пролетарий», где расположен блокпост.

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Кроме того, очевидцы сообщают, что, по словам самих боевиков, город перешел на военное положение, и что якобы теперь выезжать из города на транспорте будет запрещено.