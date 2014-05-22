Турчинов обещает спокойные выборы несмотря на ожидаемые попытки террористов сорвать их

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал и. о. президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов во время встречи с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

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Он отметил, что “выборы будут попытаться сорвать террористы”.

По его словам, “все делается для того, чтобы сорвать выборы, но 25 мая украинский народ должен сделать свой очень важный выбор”.

Турчинов подчеркнул, что в подавляющем большинстве городов и сел Украины “выборы пройдут спокойно, уверенно”.

“Самое ближайшее время мы с вами будем уже знать имя нового руководителя страны”, - подчеркнул Турчинов.