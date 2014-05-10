Террористы обещают сорвать выборы на Донбассе

Об этом заявил председатель Центризбиркома самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Роман Лягин, сообщает BBC Украина.

"Мы контролируем 22 теризбиркома для проведения президентских выборов, поэтому выборов на Донбассе не будет", - заявил Лягин сегодня на пресс-конференции, которая проходит в здании Донецкой облгосадминистрации, захваченном сепаратистами.

Также он рассказал о подготовке к референдуму о статусе региона, назначенному на 11 мая, который Киев считает нелегитимным.

По его словам, пророссийских активистов поддерживает местная милиция, а местная власть не мешает готовиться к референдуму.

"У нас есть полное понимание с властью, которая не мешает референдуму. Участки будут в школах. Это касается всех городов Донецкой области", - сказал Лягин.

По его словам, сепаратисты сформировали уже 53 территориальные комиссии для проведения «референдума».

В 8 часов утра в воскресенье на Донбассе откроются 1527 участков, утверждают в «ДНР», закроются они в 22.00. В то же время Лягин смог сообщить журналистам адреса только двух участков.

Организаторы будут использовать списки избирателей 2012 года.

Сепаратисты будут считать референдум состоявшимся при любой явке, заявил Лягин. Международных наблюдателей на нем не будет - никто не захотел приехать.

Безопасность участков, по словам Лягина, будут обеспечивать "энтузиасты".

Как сообщалось, официальный Киев настаивает, что "референдум", который планируют провести пророссийские сепаратисты 11 мая, нелегитимный.

Секретарь СНБО Андрей Парубий ранее назвал "референдум" "политической аферой ... которая была провозглашена исключительно с пропагандистской целью" и координируется со стороны России.