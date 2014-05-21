Блокпосты террористов в Шахтерском районе практически парализовали движение транспорта - ОГА

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по вопросам внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, жители близлежащих населенных пунктов возмущаются тем, что из-за блокпостов практически парализовано движение городского транспорта.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области, в Шахтерском районе, в селе Дмитровка представители самопровозглашенной «Донецкой народной республики» установили два блокпоста на границе с Российской Федерацией.

Представителями власти проводится планомерная работа по стабилизации ситуации, сообщает ОГА.