Блокпосты террористов в Шахтерском районе практически парализовали движение транспорта - ОГА
22:18, 21 мая 2014Политика
0
Движение транспорта в окрестностях села Дмитриевка Шахтерского района Донецкой области практически полностью остановилось из-за установленных здесь блокпостов боевиков ДНР.
Блокпосты парализовали движение транспорта / Reuters
Об этом УНИАН сообщили в департаменте по вопросам внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.
Согласно сообщению, жители близлежащих населенных пунктов возмущаются тем, что из-за блокпостов практически парализовано движение городского транспорта.
Ранее сообщалось, что в Донецкой области, в Шахтерском районе, в селе Дмитровка представители самопровозглашенной «Донецкой народной республики» установили два блокпоста на границе с Российской Федерацией.
Представителями власти проводится планомерная работа по стабилизации ситуации, сообщает ОГА.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter