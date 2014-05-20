Луганский облсовет не собирается распускаться и передавать полномочия террористам из "ЛНР"

Об этом заявил председатель облсовета Валерий Голенко.

Читайте такжеВ Луганск накануне выборов привезли более 2,5 тыс. выходцев с Кавказа - СМИ«Мы, депутаты, понимаем, что ответственны перед избирателями, обязаны делать все, что от нас зависит в части нормального, стабильного жизнеобеспечения региона, - говорит председатель облсовета. - К тому же, в общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов Луганской области, которой управляет облсовет, находится более двухсот предприятий, учреждений, организаций: больницы и, в частности, вся служба скорой помощи, школы-интернаты, детские дома, гериатрические пансионаты, музеи, театры, библиотеки, та же «Лугансквода», которая обеспечивает водой практически всю область... Каждое из этих предприятий и учреждений выполняет свои функциональные задачи, в каждом работают люди. Чтобы они и дальше работали в нормальном режиме, должен работать и областной совет». Об этом сообщает СХІД.info

Голенко отметил, что депутаты лишены возможности влиять на политические процессы.

«Официальный Киев до сих пор подчеркнуто игнорирует и нашу позицию. Но вопросы управления областными предприятиями и учреждениями, которые обеспечивают выполнение огромного комплекса социальных задач, необходимо решать. Этим и будем заниматься», - сказал он.