Тягнибок заявил, что без люстрации ни о каком развитии Украины речи быть не может

Об этом во вторник, 20 мая, заявил с трибуны Верховной Рады лидер парламентской фракции «Свобода» Олег Тягнибок. По его словам, люстрация поможет в борьбе против саботажа и препятствования реальным изменениям в Украине, необходимым обществу и государству.

«Мы должны осознать, что сейчас началась ползучая контрреволюция, которая будет продолжаться до тех пор, пока не будет принят закон о люстрации. Не будет очищения власти – ничего не изменится. Саботаж продолжится, а о развитии и реформах можно будет забыть», - отметил Тягнибок.

Кандидат в президенты от националистов подчеркнул, что затягивание процесса люстрации может привести к фактической потере Украиной своей государственности.

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«Информационное пространство Украины сегодня оккупировано. Грязь льется на наших слушателей и зрителей. Мы уже несколько месяцев фактически пребываем в состоянии войны с Россией, а на украинских каналах транслируют сериалы про «русских ментов» и «героизм русской армии». В налоговой, на таможне – те же коррупционные схемы работают и дальше. Это нужно остановить, и чем скорее – тем лучше, иначе можем потерять государство. Поэтому люстрация является основной: не будет очищения власти – старые кадры останутся и дальше», - заявил Тягнибок.

Также народный депутат призвал незамедлительно рассмотреть вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с Олега Царева.

«Почему-то этого пункта нет в повестке дня, а люди этого ждут. Генпрокуратура, в свою очередь, должна и далее направлять представления о снятии иммунитета со всех так называемых народных депутатов, которые поддерживают террористов и сепаратизм», - подчеркнул Тягнибок.