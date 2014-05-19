ЦИК: лишь 16% участков на Луганщине получили предварительные списки избирателей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя ЦИК Андрей Магера сегодня во время селекторного совещания с регионами относительно проведения выборов президента 25 мая, которое проводил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.Читайте такжеВыборы президента состоятся при любой политической погоде - председатель ЦИК

“На уровне всех без исключения 22 областей предварительные списки избирателей были переданы на избирательные участки, и процент готовности составляет 100%. Вместе с тем, в Донецкой и Луганской областях ситуация остается пока неудовлетворительной, в частности в части передачи списков избирателей на участки... В Донецкой области на сегодняшний день пока лишь 26% избирательных участков получили предварительные списки избирателей, а в Луганской - 16%”, - отметил Магера, добавив, что в ближайшее время должны быть сформированы уточненные списки избирателей, которые будут использоваться на избирательных участках.

“Поэтому у меня есть просьба максимально способствовать избирательному процессу. Мы все понимаем, что эти выборы являются сложными. Но, вместе с тем, мы должны ставить перед собой максимальные цели, и, я думаю, что нет таких вопросов, которые мы не могли бы решить в силу своих возможностей”, - сказал Магера.