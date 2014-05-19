Задержанного крымского журналиста уже несколько часов допрашивают ФСБшники

Крымская полевая миссия по правам человека подтвердила задержание известного крымскотатарского журналиста Османа Пашаева - репортер сегодня был действительно задержан полицией и доставлен в Центральный райотдел милиции Симферополя, передает ТСН.

Журналиста допрашивают уже несколько часов и не реагируют на просьбы предоставить адвоката.

Читайте такжеВ Симферополе исчез журналист, который вел прямую трансляцию с траурного митинга

Об этом со ссылкой на показания представителей Крымской полевой миссии по правам человека сообщает "Центр журналистских исследований".

"По имеющимся данным, журналиста допрашивают сотрудники ФСБ и отдела "Е" (по борьбе с экстремизмом)", - сообщает миссия.

По словам очевидцев, Османа Пашаева вместе с другими работниками СМИ окружили представители так называемой "самообороны" при исполнении профессиональных обязанностей на траурном митинге в Симферополе, после чего их всех вывели за оцепление.

Как уже ранее сообщалось, в Симферополе арестовали журналиста, который вел трансляцию из траурного митинга.