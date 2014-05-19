Задержанного крымского журналиста уже несколько часов допрашивают ФСБшники
К задержанному в Симферополе журналисту Осману Пашаеву уже несколько часов не допускают адвоката и председателя юридического управления Меджлиса Тейфук Гафарова.
Крымская полевая миссия по правам человека подтвердила задержание известного крымскотатарского журналиста Османа Пашаева - репортер сегодня был действительно задержан полицией и доставлен в Центральный райотдел милиции Симферополя, передает ТСН.
Журналиста допрашивают уже несколько часов и не реагируют на просьбы предоставить адвоката.
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Об этом со ссылкой на показания представителей Крымской полевой миссии по правам человека сообщает "Центр журналистских исследований".
"По имеющимся данным, журналиста допрашивают сотрудники ФСБ и отдела "Е" (по борьбе с экстремизмом)", - сообщает миссия.
По словам очевидцев, Османа Пашаева вместе с другими работниками СМИ окружили представители так называемой "самообороны" при исполнении профессиональных обязанностей на траурном митинге в Симферополе, после чего их всех вывели за оцепление.
Как уже ранее сообщалось, в Симферополе арестовали журналиста, который вел трансляцию из траурного митинга.