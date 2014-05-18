Богомолец выразила надежду, что крымские татары и украинцы будут едины

Депортация в Сибирь, Узбекистан и прилегающие районы Казахстана и Таджикистана продолжалась 3 дня, для чего были задействованы советские войска НКВД в количестве 32 тысяч человек. Семьям давали минуты на сборы и эшелонами отправляли в места ссылки . Кто сопротивлялся или не мог идти - забирали силой и даже расстреливали на месте. Депортировали более 180 тысяч человек , не считая погибших, подчеркивает Богомолец.

Формальное право вернуться крымские татары получили лишь в 1974 году , а фактическое - в 1989 году. Во время перестройки Верховный Совет СССР признал депортацию незаконной и преступной.

"За время независимости Украина стала Вам Родиной. Ваша любовь к родной земле вызывает глубокое уважение. И сегодня крымские татары проявляют себя истинными защитниками и патриотами Украины", - говорится в обращении Богомолец.

Она выразила глубокую скорбь и искреннюю поддержку всему крымско - татарском народу , а также выразила уверенность, что украинцы и крымскотатарский народ будут едины и вместе построят новую Украину.

"Вместе построим новую Украину и обеспечим соблюдение ваших конституционных прав и сохранение целостности нашего государства", - подчеркнула Богомолец.