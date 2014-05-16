Яценюк: бойцам, задействованным в АТО, на 80% повысили зарплату

Об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк написал в своем Facebook.

"По результатам визита в лагерь АТО вблизи Славянская правительство приняло несколько решений, в частности, относительно денежного обеспечения. Уже с этого месяца наши ребята начали получать на 80% больше", - написал он.

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Также премьер сообщил, что обратился к Минфину с просьбой помочь заводу "Форт".

"Они просят небольшую помощь, причем не прямое финансирование, а кредит для увеличения объемов производства и переоснащения украинской армии. И готовы этот кредит вернуть. Это ключевой завод, который производит вооружения и стрелковое оружие, помогает переоснащать украинскую армию", - написал Яценюк.