Жители Донбасса хотят того же, за что украинцы стояли на Майдане - Тягнибок

Об этом заявил глава ВО «Свобода» Олег Тягнибок на встрече с жителями Сумской области.

«Сегодня мы действительно должны услышать жителей Донбасса, но не "донецкий" олигархический клан, который последние 12 лет с незначительными перерывами правил Украиной, а в эпоху преступного режима Януковича расставлял свои кадры на руководящие должности по всей стране - до районного уровня. Жители Донбасса хотят того же, за что стояли украинцы на Майдане во время Революции достоинства - быть хозяевами на своей земле. Они хотят, чтобы власть была подотчетной гражданам, чтобы был справедливый суд, была защита конституционных прав, безопасность жизни и собственности, свобода предпринимательства и социальная справедливость. И задача новой украинской власти - дать все это людям на Донбассе и во всей Украине», -отметил Олег Тягнибок.

При этом кандидат в президенты от националистов отметил, что власть не должна обсуждать с вооруженными террористами вопрос единства страны. По его словам, антитеррористическая операция на Донбассе не может быть прекращена на время проведения национального диалога.

Он также подчеркнул, что в рамках диалога не могут обсуждаться унитарное устройство страны и статус украинского языка как единственного государственного.

«Украина нуждается не в федерализации (предусматривающей разделение единой страны на отдельные государства со своими конституциями и законами), а в децентрализации власти по европейскому образцу. Это означает, что должна произойти передача власти на ближайший к людям уровень - местных общин, а не региональных центров, где все контролируют местные олигархи. Именно местные общины должны получить широкие полномочия и бюджетную автономию, что даст возможность гражданам реально влиять на деятельность власти», - заявил Тягнибок.

Напомним, 14 мая в Верховной Раде прошел первый круглый стол национального единства, целью которого был заявлен поиск выхода из ситуации на Донбассе. В обсуждении приняли участие главы правительства и парламента, дипломаты, представители религиозных конфессий и экс-президенты Украины. При этом накануне встречи обсуждалась возможность участия в ней глав так называемых «народных республик» на Донбассе.