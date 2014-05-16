В Кабмине объявили о создании Крымского дома в Киеве

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что в Киеве будет открыт Дом Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил перед началом выездного заседания Кабинета министрам в здании Винницкой областной государственной администрации.

Премьер-министр убежден, что выходцы из Крыма, которые считают оккупированную территорию территорией Украины, должны иметь представительство в столице.

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“В Киеве будет открыт Дом Крыма, где наши крымскотатарские побратимы и те, кто знает и уверен, что Крым есть и будет украинским, будут иметь представительство в столице”, - сказал Яценюк.

Позднее во время выездного правительства в Виннице было принято распоряжение о создании Дома Крыма накануне 70-й годовщины депортации крымскотатарского народа.

По словам министра Кабинета министров Остапа Семерака, Дом Крыма разместился в помещении, где раньше работала Академия аграрных наук.

«Вчера этот дом прошел переаттестацию как государственное имущество. Уже в понедельник состоится торжественное открытие Крымского дома», - сказал он.

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Как отметил Семерак, этот дом будет передан для использования крымскотатарскому меджлису и общественным организациям для проведения разных мероприятий.

“Это будет место для общения, представления интересов, удовлетворения этнических потребностей”, - уточнил министр.

Как сообщал УНИАН, в марте после ввода войск Россия аннексировала украинский Крым.