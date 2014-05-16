Депутатские объединения попытаются переформатировать центры влияния в Раде - эксперт

Возглавил его внефракционный депутат Игорь Рыбаков.

«Антикризисная группа» сосредоточит свои усилия в двух направлениях – это поиск мирного выхода из кризиса и безотлагательное внесения изменений в Конституцию Украины, касающихся децентрализации государственной власти», - сказал газете «Сегодня» Рыбаков.

Эксперт Агентства политологических исследований "Олимп" Павла Козак, отвечая на вопрос о реальных причинах создания Объединения, заявил:

«Создание такого Объединения, на мой взгляд – это результат кризиса коалиции, который сегодня имеет место в Верховной Раде, - считает он.

«По-сути, нового парламентского большинства, которое приняло бы на себя ответственность за работу парламента, за принятие жизненно необходимых для страны законов фактически не существует. Спикер парламента не смог стать консолидированным началом для всего депутатского корпуса. В результате – парламент зачастую не может принять исключительно важные для урегулирования ситуации законы даже голосами представителями нынешней власти».

«Поэтому и появляются такие Объединения, как «Антикризисная группа» Рыбакова, которые будут стараться как-то изменить ситуацию в коалиции с одной стороны, а с другой – попытаются переформатировать центры влияния внутри самого депутатского корпуса, - считает политолог.

«Не первый год наблюдая за парламентской работой Игоря Рыбакова и зная его амбиции, я вполне допускаю, что это Межфракционное объединение со временем будет переформатировано в депутатскую фракцию».

«Поэтому, думаю, Рыбаков в работе лидера Объединения будет наращивать «мускулы» своей «Антикризисной группы», занимаясь поиском депутатов – единомышленников и предлагая разумные и взвешенные рецепты для урегулирования нынешнего политического и экономического кризиса в стране», - считает Павел Козак.