СБУ разоблачила вербовщиков, поставлявшую террористам наемников

Службой безопасности Украины разоблачена и прекращена деятельность преступной группы, члены которой по заданию российской стороны осуществляли подбор, подготовку и дальнейшее направление в восточные регионы Украины групп наемников для участия в вооруженном противостоянии с украинскими силами правопорядка, сообщает сайт СБУ.

"15 мая в Одессе сотрудники СБУ задержали 6 участников формирующейся группу боевиков из числа жителей Одесской области", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, отдельные из указанных лиц 2 мая в Одессе принимали участие в массовых беспорядках, которые привели к многочисленным человеческим жертвам.

Читайте такжеПожар в Доме профсоюзов в Одессе не мог привести к гибели такого количества людей - ГСЧСТакже задержан организатор подбора и направления групп боевиков в восточных регионов Украины - гражданка Украины «П», уроженка и жительница Одессы.

После прибытия к месту назначения боевики планировали принимать участие в диверсионной и террористической деятельности на территории Луганской и Донецкой областей, в частност,и в городе Славянск.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч.3 ст.15 и ч.1 ст.294 УК (массовые беспорядки).