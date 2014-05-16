Смотрите прямую трансляцию заседания Верховной Рады

10:15, 16 мая 2014
Политика
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Смотрите онлайн трансляцию очередного заседания парламента.

Верховная Рада

Сегодня во время Часа вопросов к правительству в парламенте предполагается доклад по организации осуществления социальных выплат в АР Крым, Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, предполагается, в частности, рассмотреть законопроект о введении моратория на принудительную реализацию жилья и законопроект, который касается оплаты работы в праздничные и нерабочие дни.

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