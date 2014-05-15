В Луганске боевики похитили человека среди дня на улице

Один из очевидцев происшествия снял его на видео. Соответствующая запись обнародован на хостинге youtube вчера, 14 мая.

Пятеро боевиков с пистолетами и в бронежилетах положили мужчину в футболке и шортах на траву, после чего посадили в его же автомобиль и увезли неизвестно куда.

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Похищение произошло в Луганске возле дома по адресу квартал Ольховский, 4Д.