В Луганске боевики похитили человека среди дня на улице
13:49, 15 мая 2014Политика
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Луганские боевики, угрожая пистолетами, посадили в машину и вывезли в неизвестном направлении мужчину прямо посреди улицы.
В Луганске боевики похитили человека
Один из очевидцев происшествия снял его на видео. Соответствующая запись обнародован на хостинге youtube вчера, 14 мая.
Пятеро боевиков с пистолетами и в бронежилетах положили мужчину в футболке и шортах на траву, после чего посадили в его же автомобиль и увезли неизвестно куда.
Читайте такжеПрокуратура расследует жестокие убийства террористами семьи в Луганской и священника в Донецкой областяхВ процессе боевики били жертву ногами, угрожали пистолетами и стреляли в воздух. Мужчину обвиняли в том, что "из его машины стреляли".
Похищение произошло в Луганске возле дома по адресу квартал Ольховский, 4Д.
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