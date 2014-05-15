В ЦИК подтвердили информацию о захвате окружкома в Красном Луче

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сообщил во время пресс-конференции.

"Мы получили такую информацию. Предупреждены работники правоохранительных органов. В данной ситуации мы можем озвучить эту информацию на широкую общественность, сообщить о событиях, которые произошли, и предупредить работников правоохранительных органов", - сказал Магера.

На вопрос, чего именно требуют люди, которые ворвались в помещение окружкома в Красном Луче, заместитель председателя ЦИК ответил: "Когда заходят вооруженные люди в помещение ОИК, они не только интересуются бумажными документами, но и системой "Выборы", помещением, где находится системный администратор, достаточно часто изымают соответствующую технику, которая находится в помещении ОИК".

По его словам, в восточных областях зафиксированы факты, когда в органы ведения Государственного реестра также заходят вооруженные люди и изымают технику.

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"Причем, изымают из техники такие элементы, о существовании которых известно лишь специалистам. То есть, я могу допустить, что такая информация предоставляется по наводке лиц, которые работают в соответствующих органах", - сказал Магера.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко на своей странице в Facebook сообщил, что окружную избирательную комиссию № 109 в Красном Луче пытаются захватить вооруженные казаки.