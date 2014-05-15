В Раде объявили трехчасовой перерыв

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Александр Турчинов объявил перерыв после того, как парламент не смог включить в повестку дня, в частности, законопроект о сотрудничестве территориальных общин, поскольку включение этого законопроекта не поддержала группа “Суверенная европейская Украина”.

После этого в зале начали раздаваться возгласы, чтобы группа объяснила, почему она не поддерживает включение данного законопроекта.

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В ответ Турчинов отметил, что нецелесообразно “тренировать друг друга” в сессионном зале переголосовуванням и объявил досрочно перерыв (утреннее заседание по регламенту завершается в 14 часов - УНИАН), которая продлится до 16 часов.

Турчинов пригласил руководителей фракций и групп коалиции на консультации по поводу работы парламента.

Как сообщал УНИАН, фракции КПУ и Партии регионов покинули сессионный зал ВР.