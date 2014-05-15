На Житомирщине поймали российского шпиона

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Житомирской области.

Согласно сообщению, в нескольких житомирян, которые занимаются профессиональной видеосъемкой, обратился россиянин и от имени одного из центральных телеканалов РФ предложил осуществить в указанный им день скрытую видеосъемку в одной из воинских частей, дислоцированных на территории области. По информации гражданин РФ обещал денежное вознаграждение, которое должно быть перечислено на банковские карты после получения им соответствующей записи.

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Согласно действующему законодательству, за такие действия в интересах иностранной стороны предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 111 (государственная измена в форме шпионажа) Уголовного кодекса Украины.

Принятыми СБУ мерами удалось не допустить сотрудничества граждан Украины с иностранцем в ущерб интересам нашего государства в военной сфере.

Расследование этого дела продолжается.