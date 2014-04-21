В Харькове задержали шпиона, маскировавшегося под нищего

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Регионального медиа-центра Минобороны Украины (Харьков) Дмитрий Горбунов.

По его сведениям, на этой неделе гражданин, похожий на нищего, слонялся неподалеку корпусов Харьковского университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба на улице Кочковськой. Военные патрульные заметили, что плохо одетый мужчина среднего возраста заглядывал за забор учебного заведения, постоянно доставал тетрадь и делал в ней пометки.

Читайте такжеСБУ задержала шпиона из Генштаба вооруженных сил РоссииЕго действия показались подозрительными личному составу патруля, который круглосуточно несет службу по периметру учебного заведения. Во время общения с военнослужащими человек стал нервничать и употреблять специальные термины, не свойственны обычному бездомному.

Учитывая это, патрульные, не имея права лично делать обыск граждан вне территории воинской части, вызвали милицию.

Работники милиции, прибывшие на место, обнаружили у якобы бездомного бумаги, в которых рукой были нанесены защитные объекты инфраструктуры военно-учебного заведения. Также у неизвестного была обнаружена карта Харькова.

В настоящее время задержанный передан сотрудникам военной контрразведки. Личный состав патруля поощрен решением командования видового вуза.