В Славянске спецназ УГО зачистил террористов возле телевышки - журналист

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Артем Шевченко.

"Последние два дня гвардейцы и десантники из-за постоянного огня противника, который обнаглел настолько, что оборудовал долговременные огневые точки и окопы в непосредственной близости, перемещались только пригибаясь, прячась от пуль и снарядов. Группа спецназовцев УГО, высадившись на двух вертолетах на горе, провела зачистку местности, вступив в боестолкновение", - написал он.

"Результат: противник выбит из занимаемых позиций, зона безопасности расширена до 5 тысяч метров в радиусе от телевышки, на ней реет украинский стяг, гвардейцы и десантники ходят в полный рост, не прячась от огня противника. У спецназовцев УГО один легко раненный в ногу, смог выйти из боя самостоятельно. Скоро - комментарий об этом бое и его результатах начальника УГО генерал-полковника Валерия Гелетея, который сам принимал участие в операции", - подчеркнул Шевченко.