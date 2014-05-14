Иженерная машина, вывезенная террористами с машзавода, находится в нерабочем состоянии

Согласно сообщению, сегодня, 14 мая, к проходным завода на микроавтобусе подъехали восемь неизвестных, вооруженных автоматами, которых сопровождал автотранспортер.

В ходе переговоров неизвестные потребовали, чтобы им была передана инженерная машина разграждения (ИМР).

«В дальнейшем ИМР была погружена на транспортер и вывезена с территории завода (вооруженными неизвестными — УНИАН), - говорится в сообщении.Читайте такжеТеррористы вывезли с завода в Краматорске инженерные машины разграждения - СМИ

В пресс-службе отметили, что инженерная техника была изготовлена более двадцати лет назад и в настоящее время она находится в нерабочем состоянии и списана в металлолом.

Ранее СМИ сообщали, что террористы 14 мая повторно посетили Новокраматорский машзавод и вывезли с его территории одну или две инженерные машины разграждения, которые НКМЗ производил ранее для нужд оборонной промышленности.

Первый раз вооруженные сепаратисты пытались вывезти инженерные машины с территории НКМЗ 26 апреля, однако им этого сделать не удалось.Читайте такжеВ Краматорске боевики заблокировали телевышку - СМИ

Справка УНИАН. Новокраматорский машиностроительный завод является одним из крупнейших в Украине экспортеров продукции тяжелого машиностроения.

Завод производит доменное, сталеплавильное оборудование, прокатные станы, дробилки, буровые станки, роторные экскаваторы, установки внепечной обработки стали, машины непрерывного разлива стали, специальные металлургические краны, экскаваторы, бурильные станки.