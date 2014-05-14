Действия сепаратистов подпадают под категорию этнических чисток, - Тягнибок

В частности, Львовская область уже приняла более 2000 беженцев, которые вынуждены спасаться от преследований из-за своей проукраинской позиции. Об этом заявил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок в ходе встречи с жителями Днепропетровской области.

По словам Тягнибока, такая ситуация является началом этнических чисток.

«В международном праве под понятием «этнические чистки» понимают политику, направленную на вытеснение представителей конкретной национальной группы с определенных территорий. Существенным элементом этнических чисток являются разнообразные формы насилия: моральное и физическое издевательство, умышленное уничтожение имущества, грабежи, убийства и другие формы насилия и принуждения», - заявил Тягнибок.

«Свободовец» подчеркнул, что ситуация на Донбассе и в Крыму уже обладает всеми признаками чисток.

«Чтобы прекратить этот беспредел и издевательства, все украинцы должны объединиться против российского агрессора, который ведет против Украины необъявленную войну с использованием преступных террористических методов. Это вызов не только территориальной целостности и независимости Украины, но и сохранению жизни и достоинства сотен тысяч наших соотечественников. В свою очередь, власть и силовые структуры должны задействовать все возможные механизмы, чтобы как можно скорее эффективно завершить АТО и вернуть порядок и спокойствие украинскому Донбассу», - заявил кандидат в президенты от националистов.