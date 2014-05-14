В Воздушных Силах ВСУ восстановлена боеспособность пяти подразделений зенитных ракетных войск.

В Командовании вида Вооруженных Сил отмечают, что это стало возможным за счет перераспределения комплектов ЗИП между полками и бригадами и выполнению необходимых ремонтных работ, к которым, кроме штатных специалистов, привлекались и специалисты предприятий концерна “Укроборонпром”, передает прес-служба Минобороны.Читайте такжеМинистр обороны: У нас полностью развязаны руки для того, чтобы дать отпор террористам

"5 подразделений - это существенный вклад в укрепление воздушного щита над Украиной, но работы в данном направлении не останавливаются. В ближайшие дни будет завершено восстановление боеспособности еще двух подразделений", - отмечает главный инженер зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины полковник Василий Михиденко.