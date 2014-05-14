Активисты о программе Тимошенко: Она дает обещания, которые провалила ранее

Об этом сообщают активисты «Слово и Дело», которые анализируют предвыборные программы кандидатов в президенты.

"Так, Юлия Тимошенко еще в 2007 году пообещала уйти из власти, если ей не удастся вернуть деньги вкладчикам Сбербанка СССР. В течение 2,5 лет премьерства Тимошенко вернула вклады лишь частично. 8 апреля лидер «Батькивщины» снова поставила на карту свою политическую карьеру, заявив, что уйдет из власти по требованию Майдана", - пишут активисты.

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"Второе обещание Тимошенко, которое она пытается выполнить не впервые, касается медицинского страхования. Ввести страховую медицину она пообещала еще в январе 2010 года, однако уже в марте Тимошенко пришлось покинуть премьерское кресло, поэтому это обещание эксперты «Слова и Дела» занесли в архив. То есть, по сути, это обязательство выполнено так и не было. В конце марта 2014 Юлия Тимошенко вернулась к этому вопросу. На этот раз она предложила предоставить льготы работодателям, которые добровольно застрахуют здоровье своих работников", - говорится в сообщении.

По их словам, еще одно повторное обещание Тимошенко – об отмене призыва в армию и перевода ее на контрактную основу. Впервые политик заявила об этом в 2010 году, а в 2014 – снова включила этот вопрос в свою предвыборную программу.