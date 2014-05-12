Тимошенко опустилась на третье место в рейтинге кандидатов в Президенты

Об этом свидетельствуют данные всеукраинского телефонного опроса, проведенного по заказуТСН компанией ГФК Юкрейн 6-8 мая.

Порошенко готовы поддержать более 40% опрошенных. Вторым в рейтинге телефонного опроса оказался Сергей Тигипко - у него 9% процентов. За ним - Юлия Тимошенко с почти таким же результатом.

Остальные кандидаты в порядке снижения рейтинга расположились так - Олег Ляшко, Анатолий Гриценко, Ольга Богомолец, Михаил Добкин, Петр Симоненко, Олег Тягнибок и Дмитрий Ярош.

Иначе выглядит рейтинг кандидатов, если вопрос звучит так: "За кого вы могли бы проголосовать?".

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Респондентам дали возможность выбирать сразу несколько фамилий. Порошенко и здесь оказался впереди, а вот далее голоса распределились неожиданно. Второе место занял Гриценко - у него 29% поддержки. За ним Богомолец, Ляшко, Тигипко - с почти 27% голосов. Тимошенко аж на шестой позиции. За ней - Тягнибок, Добкин, Симоненко. У Яроша - нулевая поддержка.

Опрос проводился по заказу канала 1+1 компанией ГФК Юкрейн 6-8 мая.

Метод опроса: компьютеризированные телефонные интервью (CATI) со звонками на мобильные телефоны. Выборка случайная, репрезентативная для населения Украины в возрасте 18 лет и старше, по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региона. Погрешность не превышает 3,5% для выборки в целом или 9,0% для одного региона.