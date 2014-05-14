На Тернопольщине рецидивист из Донецка поджег две церкви

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Тернопольской области.

Установлено, что житель Донецкой области приехал автостопом на Тернопольщину, чтобы обворовывать местные церкви.

По словам злоумышленника, он поджег оба храма на Зборовщине потому, что не нашел там денег. Кроме церквей на Зборовщине, он планировал ограбить местные храмы в Кременецком районе. Однако ему помешали правоохранители.

Расследованием установлено, что задержанный нигде не работает и уже неоднократно судим за совершение краж в церквях в 1999, 2001, 2007 годах.

Напомним, прокуратура Зборовского района осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного повреждения имущества в двух церквях Зборовского района по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины.