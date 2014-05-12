«Референдумы» в Донецкой и Луганской областях не имеют никаких правовых последствий - ЦИК

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель председателя ЦИК Андрей Магера сегодня на пресс-конференции.

«Хочу выразить официальную позицию ЦИК: действия, которые имитированы 11 мая на территориях отдельных местностей Донецкой и Луганской областей, не имеют никакого отношения к референдумному процессу и к способу выражения воли украинского народа, в частности, на отдельно взятой части территории Украины. Поэтому соответствующие действия не имеют никаких правовых последствий», - объяснил он.Читайте такжеСепаратисты не будут проводить второй этап «референдума» в Донецкой области

Магера подчеркнул, что в данном случае правоохранительные органы должны принять меры и выявить, имели ли место «признаки деяний, направленных на свержение конституционного строя и захват государственной власти».

«Я думаю, что именно таким образом следует квалифицировать подобные действия», - подчеркнул заместитель председателя ЦИК.Читайте также"Референдум" на Донбассе фарс и имитация – глава Комитета избирателей

Магера также опроверг информацию о том, что на «референдумах» 11 мая использовались списки избирателей из государственного реестра.

«Я ответственно заявляю, что на территории Донецкой и Луганской областей окружные и участковые избирательные комиссии не получили списки избирателей из государственного реестра избирателей. Списков избирателей там на сегодняшний день нет», - подчеркнул он.

Как сообщалось, 11 мая в Донецкой и Луганской областях сепаратисты провели так называемый референдум по определению статуса региона.

Они утверждают, что 89% граждан проголосовали за государственную самостоятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Председатель "ЦИК" по проведению псевдореферендума о независимости так называемой Луганской народной республики Александр Малихин сообщил, что 94-98% избирателей проголосовали за отделение региона.

В то же время председатель ВР Украины Александр Турчинов сообщил, что в так называемом “референдуме” в Луганской области приняли участие около 24% населения, в Донецкой - немного более 32%.

В соответствии с украинским законодательством, упомянутый опрос не имеет юридической силы и его проведение не признают ОБСЕ, ЕС, США и ряд других стран мира.