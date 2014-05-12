"Референдум" на Донбассе фарс и имитация – глава Комитета избирателей

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

"То действо, которые состоялось в нескольких населенных пунктах Донецкой и Луганской области 11 мая, нельзя никоим образом считать референдумом, и не только потому, что он антиконституционный, что само собой разумеется. Сегодня мы не можем даже говорить о том, что произошедшее в двух областях, хоть как-то соответствовало общепринятым стандартам, процедурам того, что во всем мире принято считать референдумом. Если мы даже вспомним Крым, то там референдум был антиконституционный, антизаконный, с нарушением многих стандартов, но хотя бы иллюзия какой-то процедуры референдума в Крыму была создана. Организаторы того, что вчера было в Донецке и Луганске, даже не пытались создать иллюзии процедуры ", - отметил глава КИУ.

По его словам, организаторы так называемого "референдума" даже не пытались соблюдать стандарты его проведения.

"Печать бюллетеней абсолютно бесконтрольна, транспортировка бесконтрольна и никакими документациями не регламентируется. Кто был в комиссиях, как были созданы комиссии - неизвестно. Помещение для голосования где-то были, где-то это было на улице. На огромные города- стотысячники работало несколько участков. Я не представляю, как скажем, в городе Мариуполе на 8 участках может проголосовать город, в котором более полумиллиона избирателей. Подсчет голосов был бесконтрольный, наблюдатели и пресса не допускались, и подсчитать так быстро голоса - невозможно. То есть, это был фарс, имитация. Это было создание телекартинки для нескольких российских телеканалов с заранее определенными результатами ", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 11 мая в Донецкой и Луганской областях сепаратисты провели так называемый "референдум" по определению статуса региона. Они утверждают, что 89 % граждан проголосовали за государственную самостоятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики.