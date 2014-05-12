Во вчерашнем "референдуме" в Мариуполе физически могли участвовать 4% избирателей

Обычно выборы в этом почти полумиллионном городе проходят на 216 избирательных участках. Именно благодаря такому "урезанию" и была создана живописная картина километровых очередей на "референдуме", сообщает мариупольский сайт 0629.com.ua.

Потенциальных избирателей в Мариуполе 345 тысяч человек. При этом даже самый большой избирательный участок способен за день принять и обработать 2,5 тысячи человек.

Читайте такжеПод Мариуполем задержали машину с 10 тысячами бланков псевдореферендума с готовыми "галочками"Даже если учесть что все четыре участка в Мариуполе работали на полную мощность, они физически смогли принять не более 15 тысяч человек.

При этом террористы заявляли о явке в Мариуполе в почти 25% (порядка 85 тысяч человек) уже в 16:00.

Кроме этого, журналисты заметили несколько катастрофических нарушений при опросе.

1. Сами бюллетени без защиты без подписей и печатей, распечатаны на принтере.

2. На избирательных участках не было списков избирателей.

3. Не было кабинок для голосования, т. е. не соблюдалась тайна голосования.

4. На участке в Приморской райадминистрации бюллетени бросали не в урну для голосования, а в ящик из-под масла.

5. Допускались случаи, когда один человек голосовал за всю семью, т.е. не было персонального голосования.

6. Допускались случаи, когда люди голосовали без документа, удостоверяющего личность.

К примеру, на участке в Приморской райадминистрации для удобства голосующих организовали "выносное голосование на улице. На улице стояло два столика, еще два - на входе в здание

Бюллетени проголосовавших собирали в простые коробки. Опечатаны они были с двух сторон. Но опечатывать не имело смысла, так как закинуть в огромное отверстие в коробке можно было, что угодно и сколько угодно бюллетеней.

Корреспондент 0629 также заметил, что некоторые мариупольцы уже, было, решившие поучаствовать в референдуме, делать этого не стали именно глядя на такие коробки.

"Это же какая-то Филькина грамота!", - воскликнула одна из мариупольчанок, когда увидела коробку. При этом мужчина, который стоял рядом с урной заверял, что все у них под контролем и после они намерены пересыпать содержимое коробок в общую опечатанную урну.