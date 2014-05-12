Действий России по деэскалации ситуации в Украине нет - МИД Литвы

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Линкевичус заявил перед заседанием Совета ЕС на уровне глав дипломатий 28-ми стран-членов под председательством Верховного представителя ЕС по внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон.

"События в Украине не могут приветствоваться. Мы не видим положительного развития событий. Мы не видим усилий - в первую очередь со стороны России - для деэскалации ситуации. Имеем дело со спонсорованой Россией повстанческой активностью, которая продолжается. Что сейчас нужно - так это широкий диалог с участием всех сторон с конкретными обязательствами, которые выполняются", - сказал Линкевичус.

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"Третью фазу санкций готовит Европейская комиссия. Но еще не до конца использованный потенциал второй фазы - адресных санкций против конкретных лиц. И я убежден, что мы должны усилить вторую фазу санкций и чтобы у нас была очень тесная координация со всеми международными игроками, прежде всего Соединенными Штатами", - добавил глава МИД Литвы.