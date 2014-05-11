АП: Россия «замаскировала» войска на границе с Украиной под цвета миротворческих сил ООН

Часть российской бронетехники на границе с Украиной выкрашена в цветовой гамме миротворческих сил ООН.

Об этом, как сообщает Украинская правда, в ходе брифинга заявил и.о. главы Администрации президента Сергей Пашинский, отвечая на вопрос о том, известно ли ему о намерениях России ввести так называемых «миротворцев» на основании результатов ''референдумов'' в Донбассе.

Он напомнил, что миротворцы могут быть введенные лишь на основании решения Совета Безопасности ООН, ''а все другое - это будут не миротворцы, а оккупанты''.

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«Да, действительно, на территории РФ находится целая колонна бронетехники, раскрашенная в цвета ООН, действительно, там все еще есть военные подразделения», - заявил Пашинский.

''Поэтому мы будем расценивать любое вторжение как военную агрессию и реагировать на это как на военную агрессию», - подчеркнул и.о. главы Администрации президента.