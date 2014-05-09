США выделят Украине $11,4 млн на выборы президента
До Украины направят тысячу международных наблюдателей
США выделят на выборы президента Украины 11,4 млн долл. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента Джен Псаки, пишет «Зеркало недели».
По ее словам, в Украину будут направлены 1 тыс. международных наблюдателей по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Из них десятую часть, то есть 100 человек, обеспечат США - это члены Парламентской ассамблеи ОБСЕ и конгрессмены.
В настоящее время в Украину уже прибыли 100 наблюдателей ОБСЕ, а 20 мая в страну прибудут еще 900.
Псаки также проинформировала, что Государственный секретарь США Джон Керри говорил по телефону с назначенным Верховной радой Украины исполняющим обязанности премьер-министра Арсением Яценюком. Стороны обсудили усилия по подготовке к выборам 25 мая, в том числе меры, которые позволят проголосовать людям по всей Украине. Госсекретарь предложил ему продолжить диалог для разрешения кризисной ситуации.
Также представитель Госдепартамента сообщила, что в Вашингтоне изучают и анализируют предполагаемый проект дорожной карты, разработанной председателем ОБСЕ, Президентом Швейцарии Дидье Буркхальтером и направленной на реализацию женевских договоренностей по деэскалации ситуации в Украине.
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"Мы, конечно, приветствуем усилия международного сообщества и широкого круга лиц в международном сообществе по выдвижению идей, способствующих поддержанию мира и безопасности в Украине", - заявила она.