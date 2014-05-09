США выделят Украине $11,4 млн на выборы президента

США выделят на выборы президента Украины 11,4 млн долл. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента Джен Псаки, пишет «Зеркало недели».

По ее словам, в Украину будут направлены 1 тыс. международных наблюдателей по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Из них десятую часть, то есть 100 человек, обеспечат США - это члены Парламентской ассамблеи ОБСЕ и конгрессмены.

В настоящее время в Украину уже прибыли 100 наблюдателей ОБСЕ, а 20 мая в страну прибудут еще 900.

Псаки также проинформировала, что Государственный секретарь США Джон Керри говорил по телефону с назначенным Верховной радой Украины исполняющим обязанности премьер-министра Арсением Яценюком. Стороны обсудили усилия по подготовке к выборам 25 мая, в том числе меры, которые позволят проголосовать людям по всей Украине. Госсекретарь предложил ему продолжить диалог для разрешения кризисной ситуации.

Также представитель Госдепартамента сообщила, что в Вашингтоне изучают и анализируют предполагаемый проект дорожной карты, разработанной председателем ОБСЕ, Президентом Швейцарии Дидье Буркхальтером и направленной на реализацию женевских договоренностей по деэскалации ситуации в Украине.

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"Мы, конечно, приветствуем усилия международного сообщества и широкого круга лиц в международном сообществе по выдвижению идей, способствующих поддержанию мира и безопасности в Украине", - заявила она.

