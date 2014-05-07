Турчинов опубликовал фотографии своей службы в армии

"Были жаркие дни, но не настолько, как сейчас. Но как и тогда, так и сейчас, эта земля, была, есть и будет частью нашей страны - Украины", - написал Турчинов в Facebook.

Фотографии были сделаны на полигоне в маленьком городке Трехизбенка у Славяносербска в Луганской (тогда Ворошиловоградской) области.