Турчинов опубликовал фотографии своей службы в армии

17:59, 07 мая 2014
Политика
112 0

И. о. Президента Украины Александр Турчинов опубликовал в соцсетях фото, как он служил 30 лет назад в советских войсках.

Турчинов служив у Луганській (Ворошиловградській) області / Facebook

"Были жаркие дни, но не настолько, как сейчас. Но как и тогда, так и сейчас, эта земля, была, есть и будет частью нашей страны - Украины", - написал Турчинов в Facebook.

Турчинов служив у війську 30 років тому / Facebook
Фотографии были сделаны на полигоне в маленьком городке Трехизбенка у Славяносербска в Луганской (тогда Ворошиловоградской) области.
Турчинов нагадав, що Луганщина - це також Україна / Facebook

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter