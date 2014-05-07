Турчинов опубликовал фотографии своей службы в армии
17:59, 07 мая 2014Политика
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И. о. Президента Украины Александр Турчинов опубликовал в соцсетях фото, как он служил 30 лет назад в советских войсках.
Турчинов служил в Луганской (Ворошиловградской) области / Facebook
"Были жаркие дни, но не настолько, как сейчас. Но как и тогда, так и сейчас, эта земля, была, есть и будет частью нашей страны - Украины", - написал Турчинов в Facebook.
Турчинов служил в армии 30 лет назад / Facebook
Фотографии были сделаны на полигоне в маленьком городке Трехизбенка у Славяносербска в Луганской (тогда Ворошиловоградской) области.
Турчинов напомнил, что Луганщина - это тоже Украина / Facebook
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