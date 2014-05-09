Несколько донецких СМИ сообщили об их захвате сепаратистами

Так пресс-служба местного телеканала Юнион заявила, что его здание "взяли под охрану" представители так называемой Донецкой народной республики, пишет Украинская правда.

"Сегодня члены комитета ДНР по телевидению и радиовещанию прошли на территорию телеканала, передали обращение. В тексте сообщили о намерении контролировать деятельность сотрудников. На территории телеканала "Юнион" находятся вооруженные люди и требуют убрать из эфира украинскую символику", - говорится в сообщении.

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О захвате сообщили и в редакции газеты Константиновки "Провинция". Как говорится в сообщении на сайте издания, значительная группа "зеленых человечков" прибыла в редакцию, их руководитель объявил, что "Донецкая республика закрывает нашу газету и они пришли для того, чтобы закрыть, опечатать все двери, чтобы избежать мародерства и забрать ключи".

Журналисты отмечают, что попытки уладить ситуацию с командиром боевиков оказались напрасными - тот забрал ключи от редакции и посоветовал им "уехать из города подальше".

Как сообщал УНИАН, 8 мая в Лисичанске отключили эфирное вещание телеканала "1+1".