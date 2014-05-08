Террористы ранили начальника ГАИ Мариуполя
16:03, 08 мая 2014Политика
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В городе продолжается противостояние между украинскими силовиками и пророссийскими террористами.
Начальнику ГАИ Мариуполя Виктору Саенко повредили руку / Фото: Guru.ua
Об этом сообщают "Новости Мариуполя".
Как отмечает издание, начальнику ГАИ Мариуполя Виктору Саенко повредили руку, ранение не огнестрельные. Инцидент произошел на пересечении проспекта Ленина и улицы Казанцева.
Напомним, что к зданию горсовета в Мариуполе стянулись террористы. Общее количество боевиков около сотни. Также помимо вооруженных боевиков, возле здания находятся около 200 митингующих жителей Мариуполя, которые разъяренно кричат: "Фашисты", "Позор".
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