Террористы ранили начальника ГАИ Мариуполя

16:03, 08 мая 2014
Политика
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В городе продолжается противостояние между украинскими силовиками и пророссийскими террористами.

Начальнику ГАИ Мариуполя Виктору Саенко повредили руку / Фото: Guru.ua

Об этом сообщают "Новости Мариуполя".

Как отмечает издание, начальнику ГАИ Мариуполя Виктору Саенко повредили руку, ранение не огнестрельные. Инцидент произошел на пересечении проспекта Ленина и улицы Казанцева.

Напомним, что к зданию горсовета в Мариуполе стянулись террористы. Общее количество боевиков около сотни. Также помимо вооруженных боевиков, возле здания находятся около 200 митингующих жителей Мариуполя, которые  разъяренно кричат: "Фашисты", "Позор".

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