Террористы ранили начальника ГАИ Мариуполя

Об этом сообщают "Новости Мариуполя".

Как отмечает издание, начальнику ГАИ Мариуполя Виктору Саенко повредили руку, ранение не огнестрельные. Инцидент произошел на пересечении проспекта Ленина и улицы Казанцева.

Напомним, что к зданию горсовета в Мариуполе стянулись террористы. Общее количество боевиков около сотни. Также помимо вооруженных боевиков, возле здания находятся около 200 митингующих жителей Мариуполя, которые разъяренно кричат: "Фашисты", "Позор".