К зданию горсовета в Мариуполе стянулись военные и милиция
Около 100 военных в камуфляже вооруженных автоматами стоят по периметру горсовета.
Об этом сообщает сайт "Новости Мариуполя".
Отмечается, что помимо вооруженных военных, возле здания находятся около 200 митингующих жителей Мариуполя, которые разъяренно кричат: "Фашисты", "Позор".
На месте находятся сотрудники милиции, которые пытаются успокоить жителей. Тем не менее, митингующие продолжают кричать и обвиняют правоохранителей в том, что они допустили присуствие военных в центре города.
Также сообщается, что на месте работает техника, с помощью которой разбираются баррикады.
Помимо этого, стало известно об инциденте, в котором пострадал сепаратист от ДНР. Мужчина пытался помешать разбирать баррикады, военные открыли огонь. Первые два выстрела были сделаны в воздух, а третий был произведен ему в ногу.