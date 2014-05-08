К зданию горсовета в Мариуполе стянулись военные и милиция

15:12, 08 мая 2014
Политика
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Около 100 военных в камуфляже вооруженных автоматами стоят по периметру горсовета.

Сепаратисты у здания горсовета в Мариуполе

Об этом сообщает сайт "Новости Мариуполя".

Отмечается, что помимо вооруженных военных, возле здания находятся около 200 митингующих жителей Мариуполя, которые  разъяренно кричат: "Фашисты", "Позор". 

На месте находятся сотрудники милиции, которые пытаются успокоить жителей. Тем не менее, митингующие продолжают кричать и обвиняют правоохранителей в том, что они допустили присуствие военных в центре города. 

Также сообщается, что на месте работает техника, с помощью которой разбираются баррикады. 

Помимо этого, стало известно об инциденте, в котором пострадал сепаратист от ДНР. Мужчина пытался помешать разбирать баррикады, военные открыли огонь. Первые два выстрела были сделаны в воздух, а третий был произведен ему в ногу.

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