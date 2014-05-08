Сепаратистский "референдум" состоится в два тура – СМИ

Об этом сообщает "УРА-Информ.Донбасс".

Так, собравшимся на площади возле ДонОГА представители самопровозглашенной ДНР объявили о проведении "референдума" в два тура.

В первом туре жителям Донбасса предложат проголосовать за признание ДНР, после чего 18 мая пройдет второй тур "референдума", где будет задан вопрос о поддержки присоединения Донетчины к России.

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Решение о такой схеме проведения "референдума" было принято сегодня на собрании депутатов самопровозглашенной ДНР сегодня в Донецке.

Как отмечают в издании, сепаратисты, собравшиеся на площади возле здания ДонОГА, негативно оценивают заявление Президента РФ Владимира Путина о необходимости переноса референдума.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что Россия просит сепаратистов в Украине перенести референдум с 11 мая на более поздний срок, чтобы "создать для него условия".