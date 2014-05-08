Украинская разведка опровергает, что в АТО принимают участие иностранцы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Службы внешней разведки Украины, в последнее время при непосредственном участии спецслужб Российской Федерации осуществляется информационная война, направленная на дальнейшую дестабилизацию в Украине, искривленный показ событий, которые происходят в отдельных регионах страны, негативное влияние на Вооруженные силы Украины, правоохранительные органы, органы безопасности, а также разведывательные органы.

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Отмечается, что «абсолютно безосновательными и абсурдными являются и утверждения о якобы привлечении к участию в антитеррористической операции иностранных граждан и о каком-то наборе украинской стороной добровольцев из числа жителей других стран за рубежом для их участия в военных действиях на территории Украины, появляющиеся в зарубежном информационном пространстве».

Пресс-служба СВРУ подчеркивает, что «в условиях новых вызовов и угроз национальной безопасности государства руководство и личный состав Службы внешней разведки Украины не поддаются ни на какие провокации, информационные влияния из-за рубежа и со стороны так называемой «пятой колонны» внутри государства, демонстрируют единство, патриотизм, ответственное отношение к воинской обязанности, решительность, сознательны высокой миссии, возложенной на них государством и прилагают все усилия для выполнения поставленных задач».