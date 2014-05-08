В помощь военным, украинцы перечислили почти 120 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По состоянию на 7 мая на счета Министерства обороны Украины в рамках акции Поддержи Украинскую армию поступило уже более 119,3 миллионов гривен от юридических и физических лиц в качестве помощи Вооруженным Силам Украины", - сказано в сообщении.

Помимо этого, согласно сообщению Минобороны, также на счет поступило 89,9 тысяч долларов США и 37,6 тысяч евро. После обязательной продажи иностранной валюты (50% от общей суммы), остаток денег на счетах Министерства обороны Украины составил 44,95 тысячи долларов США (гривневый эквивалент – 507,3 тысяч грн) и 18,8 тысяч евро (гривневый эквивалент –286,8 тысяч грн).

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Напомним, как сообщал УНИАН ранее, в Министерстве обороны признали проблемы с материальным и финансовым обеспечением мобилизованных на воинскую службу резервистов, однако заверяют, что в ближайшие дни вопрос денежного содержания и материального обеспечения мобилизованных будет решен.

Вместе с тем, директора Департамента госзакупок и поставок материальных ресурсов Министерства обороны Украины Ольга Глобиной, за более чем 110 миллионов гривен, которые украинцы перевели Вооруженным Силам Украины через смс-сообщения, Министерство обороны закупит форму для военнослужащих, а также спальные мешки, защитные шлемы и другие предметы военного быта.