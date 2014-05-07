Начальник луганской милиции вышел к сепаратистам

Как сообщает корреспондент УНИАН, переговорную группу из трех сепаратистов и двух представителей российских и луганских СМИ пропустили в здание областной милиции.

По словам организатора пикета, председателя так называемого "народного совета Луганской области" Андрея Андреева, главная цель этого пикета - не допустить Одесских событий.

"Не позволить милиции предать свой народ. Милиция должна стать на защиту людей, а не убивать нас", - заявил Андреев.

Как сообщал УНИАН, в Луганске около 150 человек пикетируют здание Главного Управления МВД Луганской области. Люди с флагом Российской Федерации собрались, по их утверждению, на мирную акцию без оружия.