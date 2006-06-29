К Януковичу и Морозу присоединился Кинах

Народный депутат Анатолий КИНАХ („Наша Украина”) считает, что ситуацию вокруг кандидатуры председателя Верховной Рады нужно рассмотреть и выработать согласованное решение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КИНАХА, об этом он сказал, комментируя предложение председателя СПУ Александра МОРОЗА относительно замены кандидатуры Петра ПОРОШЕНКО на должность спикера.

В частности, как отметил А.КИНАХ, комментарий А.МОРОЗА после общего собрания коалиции относительно кандидатуры на должность спикера является для него неожиданным и он придерживается мнения, что эту ситуацию нужно рассмотреть и выработать согласованное решение.

По мнению А.КИНАХА, долгосрочная, честная и эффективная коалиция должна быть такой, которая будет держать баланс ответственности и взаимоконтроля в треугольнике Президент – правительство – парламент.

„Если мы говорим о дееспособной, высокопрофессиональной, ответственной перед народом власти, нужно максимум внимания уделить соблюдению процедуры ее формирования и выполнению регламентных норм, включая полную прозрачность и альтернативность подходов. Именно поэтому „пакетное” голосование не является оптимальным, поскольку оно может подвергнуть сомнению легитимность высоких государственных органов”, – подчеркнул он. (Как сообщал УНИАН, социалисты тоже склоняются к «непакетному» голосованию по кандидатурам на должности председателя Верховной Рады и премьер-министра.)

А.КИНАХ считает, что на нынешнем этапе коалиционного процесса поиск консенсуса и оптимальных балансов с точки зрения всех будущих рисков должен доминировать над узкопартийной конъюнктурой и другими аргументами. Он еще раз подчеркнул, что в этом процессе нельзя уменьшать роль оппозиции, которая должна стать действенным контролером деятельности власти. Оппозиционным силам в парламенте нужно доверить комитеты, деятельность которых связана с защитой прав и свобод граждан, свободы слова, с соблюдением законности приватизационных процессов, а также пост вице-спикера.

„Я убежден: если коалиция пройдет через нынешние испытания, в том числе – на взаимодоверие и готовность работать в команде, у нее будет будущее", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, А.КИНАХ был одним из трех претендентов на должность председателя ВР от блока “Наша Украина”. Однако 27 июня на заседании фракции “Наша Украина” было принято решение выдвигать на должность председателя Верховной Рады кандидатуру П.ПОРОШЕНКО. За кандидатуру П.ПОРОШЕНКО проголосовали 55 членов фракции «Наша Украина», за кандидатуру А.КИНАХА было отдано 11 голосов.

Сегодня лидер Соцпартии Александр МОРОЗ выразил мнение, что "Наша Украина" должна отказаться от кандидатуры П.ПОРОШЕНКО на должность председателя Верховной Рады.