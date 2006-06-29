Социалисты склоняются к поддержке Януковича

Социалисты склоняются к «непакетному» голосованию по кандидатурам на должности председателя Верховной Рады и премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам народный депутат Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ (фракция СПУ).

В то же время он подчеркнул, что решения по этому вопросу фракция еще не принимала, но во время заседаний фракции многие депутаты высказывались за то, чтобы голосование происходило согласно Регламенту Верховной Рады Украины.

Как сообщал УНИАН, 27 июня на заседании коалиции было принято решение о «пакетном» голосовании по кандидатурам премьер-министра и спикера Верховной Рады. При этом члены коалиции согласовали, что кандидатом на пост премьера будет Юлия ТИМОШЕНКО, а на пост спикера – Петр ПОРОШЕНКО.

Против “пакетного” голосования выступает фракция Партия регионов, отмечая, что такой способ избрания руководителей правительства и парламента является незаконным, потому что противоречит Регламенту ВР и Конституции.